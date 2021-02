Rubem vieira (à esq.) com Imberê: encontro de prefeitos foi de cortesia e teve turismo como um dos temas Divulgação - Prefeitura Municipal de Itatiaia

Por Jupy Junior

Publicado 18/02/2021 16:29 | Atualizado 18/02/2021 17:05

ITAGUAÍ – O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira (Podemos), encontrou-se com o prefeito interino de Itatiaia, Imberê Alves (PRTB), na quarta-feira (17). As informações são da Prefeitura da cidade serrana. Vieira foi em comitiva, acompanhado dos vereadores Gilberto Chediac Leitão Torres (Gil Torres, PSL) e Jocimar Pereira do Nascimento (Jocimar do Cartório, PTC). O encontro aconteceu no gabinete de Imberê, na sede da Prefeitura de Itatiaia, e contou também com a presença do Presidente da Câmara daquela cidade, Silvano Rodrigues (Vaninho), além do segundo secretário Eduardo Pereira (Dudu Pereira), do vereador Marcos Vinicius (Vini Celular) e do Secretário de Habitação e Regularização Fundiária - João Alberto Avellar.

Imberê assumiu a Prefeitura de Itatiaia em 1º de janeiro, após ter sido eleito presidente da Câmara, com 11 votos favoráveis. Eduardo Guedes, que venceu a eleição para o cargo de prefeito, foi impedido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a justificativa de que assumiria um terceiro mandato, o que é vetado pela Constituição Federal. Por este motivo, novas eleições vão ocorrer no município, embora ainda não haja data marcada pelo TRE.

CORTESIA E TURISMO

Segundo o comunicado oficial da prefeitura da cidade serrana (que tem cerca de 30 mil habitantes), a visita de Rubem foi de cortesia, com o objetivo de estreitar laços entre os municípios.

“Quero registrar que é um grande prazer receber a visita do Prefeito de Itaguaí e dos vereadores em nossa cidade. Queremos cada vez mais estreitar os laços com o município e nos colocar à disposição, inclusive para a troca de experiências que visam o crescimento das nossas cidades. Aproveito a oportunidade ainda para ressaltar que Itatiaia está sempre de portas abertas para receber todos” – disse Imberê Alves.

Ainda de acordo com o comunicado oficial, Rubem Viera agradeceu a receptividade, elogiou a gestão e ressaltou as potencialidades turísticas de Itatiaia: “Deixo o meu muito obrigado ao Prefeito de Itatiaia e aos vereadores pela recepção. Viemos conhecer essa cidade maravilhosa, tão bela na natureza e isso para gente é um orgulho. Viemos aprender também com o turismo de Itatiaia, que é muito acolhedor. Assim como o Prefeito falou, quero lembrar também que Itaguaí está de portas abertas para todo o povo de Itatiaia”.

O presidente do Legislativo local, Silvano Rodrigues, declarou: “A troca de experiências entre gestores é muito importante para o crescimento da nossa cidade e lembro que estamos à disposição para tudo que for de interesse para a nossa população”.