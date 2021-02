Por Lucas Madureira

Publicado 19/02/2021 23:30

ARRAIAL DO CABO – Quase três meses depois de desativar a tenda para triagem de pacientes com suspeitas da Covid-19 , a cidade de, na Região dos Lagos do Rio, anunciou nesta sexta-feira (19), a reativação da estrutura. Segundo a Prefeitura do município, a tenda foi reinstalada ao lado do Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), e já está em funcionamento com atendimentoSegundo a Secretaria Municipal de Saúde, o espaço para triagem é fundamental para evitar que o paciente com sintomas do novo coronavírus tenha contato com pessoas não infectadas. “Assim que chegar ao hospital, o paciente vai ser direcionado pra essa tenda, onde vai passar por uma triagem. Se realmente for um caso de Covid, ele será encaminhado para a área Covid, caso contrário, ele vai ser direcionado para o atendimento normal”, destacou o secretário municipal da pasta, Jorge Diniz.O prefeito da cidade,, visitou as instalações da tenda, concedeu uma entrevista para a comunicação oficial da Prefeitura e citou o Carnaval, quando o município registrou praias lotadas, aglomerações e cenas desrespeito às regras de distanciamento social . “O Carnaval passou, mas a pandemia ainda, não. E isso preocupa muito o município de Arraial do Cabo e todo o Brasil e todo o mundo”, destacou.A estrutura estava desmontada desde o fim do mês de novembro do ano passado. Na época, o município disse que não possuía condições financeiras para manter a tenda em funcionamento, já que o Governo Federal havia interrompido o envio de verbas para manter a estrutura e pessoal.