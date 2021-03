Cidade conta com oito locais para recebimento das atividades escolares Foto: Divulgação

Publicado 12/03/2021 00:00

ARRAIAL DO CABO – Termina nesta sexta-feira (12), o prazo para entrega dos cadernos de atividades dos alunos da rede pública municipal de ensino de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Por conta da pandemia da Covid-19, a cidade mantém aulas virtuais para reduzir o risco de contaminação pela doença.

Desde o dia 1º de marco deste ano, quando o município retomou o ano letivo referente à 2020, os estudantes estão recebendo material de apoio escolar nas unidades de ensino para dar continuidade as atividades em casa. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, até o dia 16 de maio, os alunos devem finalizar a série em que estavam no ano passado.



Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os estudantes que não cumprirem os prazos para entrega das atividades, serão impossibilitados de ingressar na série correspondente ao ano letivo de 2021.



“A Secretaria de Educação está avaliando a situação do retorno às aulas presenciais com muito cuidado, por considerar que ainda não seja seguro devido à pandemia. A secretaria conta ainda com a orientação do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e também do Conselho Municipal de Educação para discutir essa questão”, afirmou a secretária municipal da pasta, Isalira Ramos Gomes.



A Prefeitura de Arraial do Cabo informou que a entrega dos cadernos de atividades devem ser entregues nos seguintes locais:



•Posto de Saúde do Sabiá;

•Escola Municipal Sotero Teixeira de Souza

•Escola Municipal Francisco Luiz Sobrinho

•Colégio Municipal Vera Felizardo

•CIEP 147 - Cecílio Barros Pessoa

•Colégio Municipal Francisco Porto de Aguiar

•Escola Municipal João Torres

•Escola Municipal Adolpho Beranger Júnior



Para mais informações, o município disse que os pais podem entrar em contato diretamente com a Secretaria de Educação, através do telefone: (22) 2622-4924.