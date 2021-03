Durante fiscalização, agentes da Prefeitura estiveram no cais da Praia dos Anjos Foto: Divulgação

Publicado 19/03/2021 12:00 | Atualizado 19/03/2021 12:05

ARRAIAL DO CABO – Uma ação conjunta da Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, em parceria com a Fundação do Meio Ambiente e Procon, fiscalizou nesta sexta-feira (19), o cumprimento do Decreto Municipal nº 3.274. Entre as medidas estabelecidas no novo decreto, estão às restrições quanto aos passeios náuticos, que seguem limitados a apenas uma vez por dia, com embarcações com 50% da capacidade.