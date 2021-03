Com as novas regras, o acesso ao município ficará restrito aos moradores, trabalhadores e visitantes com QR Code Foto: Lucas Madureira

Publicado 16/03/2021 23:15 | Atualizado 17/03/2021 06:11

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, publicou na edição do Diário Oficial desta terça-feira (16), novas medidas restritivas para o combate à Covid-19, no município. De acordo com o Decreto nº 3.274, as novas restrições limitam as embarcações de passeio náutico a fazerem apenas uma saída por dia, e determina que ônibus urbanos circulem apenas com passageiros sentados.



Ainda segundo o documento, será proibido entrar na cidade veículos de médio e grande porte, como ônibus, micro-ônibus e vans. O acesso ao município ficará restrito aos moradores, trabalhadores e visitantes com QR Code. A lotação dos meios de hospedagem continuará limitada a 50% da capacidade e estabelecimentos comerciais deverão permanecer fechados entre 23h e 6h, conforme o Decreto nº 3.269, publicado na semana passada

“Nós não queremos fechar a cidade, mas precisamos ter responsabilidade. Essa responsabilidade não vem só do prefeito, essa responsabilidade vem de todos. [...] A partir de agora, se não funcionar, vamos tomar medidas drásticas”, afirmou o prefeito da cidade, Marcelo Magno, em um pronunciamento oficial divulgado nesta terça, no perfil oficial do município nas redes sociais.



Ainda segundo as novas determinações da Prefeitura, ficará proibida a aglomeração nas orlas e areia das praias, nas barracas de ambulantes, quiosques, estabelecimentos comerciais. Além disso, a realização de shows e eventos em vias públicas e particulares, logradouros públicos e privados, o uso de caixa de som, portátil e similares, em todo o município, continua proibida.