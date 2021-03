Praia Grande estava praticamente vazia na manhã desta quinta-feira (25) Foto: Lucas Madureira

Publicado 25/03/2021 15:00

Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. O movimento abaixo do normal é um reflexo do decreto municipal, que Covid-19. ARRAIAL DO CABO – Sol forte, temperatura próxima dos 30ºC, e praias praticamente vazias, nesta quinta-feira (25), em, na Região dos Lagos do Rio. O movimento abaixo do normal é um reflexo do decreto municipal, que proíbe a entrada de turistas no município, e o acesso às praias, a partir desta sexta-feira (26) , devido o avanço da pandemia da

Segundo a Prefeitura, as novas medidas suspendem a emissão de QR Code e permitem apenas que moradores, mediante apresentação de comprovante de residência, e pessoas que atuam no serviço essencial, entrem na cidade. As novas determinações têm validade até o próximo dia 4 de abril.



O comerciante José Félix Macedo é sócio de um quiosque na orla da Praia Grande e calcula uma queda significativa no faturamento, durante os 10 dias de restrições. “A gente vai ter uma queda de uns 30%, mas está valendo, o negócio é a gente ter o ano todo pra ganhar um trocadinho e esperar que tudo melhore, que a gente saia dessa pandemia o mais rápido possível”, afirma.



Movimentação de turistas também era pequena pela orla da Praia Grande Foto: Lucas Madureira

Para tentar minimizar os impactos na economia local durante os dias de fechamento da atividade turística, o prefeito do município, Marcelo Magno, afirmou que vai antecipar o pagamento dos servidores públicos ativos e inativos, para esta sexta. “Eu estou antecipando, exatamente, pensando no nosso município, para que o dinheiro possa circular dentro do nosso comércio local”, disse Magno, em pronunciamento oficial divulgado no perfil do município, nas redes sociais.



De acordo com a última atualização do painel epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Arraial do Cabo, a cidade registra 969 casos confirmados do novo coronavírus, incluindo 42 mortes pela doença.