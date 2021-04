Por Lucas Madureira

Publicado 01/04/2021 09:19 | Atualizado 01/04/2021 11:29

ARRAIAL DO CABO – O prefeito de, na Região dos Lagos do Rio, Marcelo Magno, fez um pronunciamento oficial, nesta quarta-feira (31), negando a falta de oxigênio, no Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC). O vídeo foi divulgado no perfil oficial do município, após a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro anunciar que estaria apurando uma suposta falta de oxigênio para os pacientes internados na unidade, com a Covid-19 No vídeo, o prefeito afirma que o município possui uma usina de oxigênio e que, quando eventualmente acontece algum problema, a unidade conta ainda com cilindros abastecidos com o elemento químico para atender aos pacientes. Além da suposta falta de oxigênio, a Defensoria afirma que também apura a denúncia de que cinco pessoas teriam morrido na unidade, só no último fim de semana, por falta de oxigênio, mas o município negou a declaração.O Secretário Municipal de Saúde confirmou a morte de duas pessoas na unidade nos últimos dias, mas disse que a causa dos óbitos não teve relação com a falta de equipamentos. “Infelizmente, nós tivemos duas mortes, nenhuma foi por falta de equipamento, falta de oxigênio, mas sim por conta da complicação da doença. Então, é importante que a gente restabeleça a verdade pra afastar qualquer tipo de pânico da nossa população”, disse, em vídeo divulgado no perfil oficial do município, nas redes sociais.