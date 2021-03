Cilindros de oxigênio para pacientes com covid-19 Ministério da Saúde

Publicado 31/03/2021 15:34

Rio - A Defensoria Pública do Rio acompanha com atenção a situação do município de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, onde, somente na última semana, recebeu relatos, feitos por familiares de pacientes de covid-19 e profissionais de saúde do Município e de Municípios vizinhos, de que pelo menos cinco óbitos teriam se dado por falta de oxigênio no Hospital Geral local.

"Desde dezembro a Defensoria Pública tem percebido as precárias condições de atendimento do hospital de Arraial do Cabo. Em vistoria conjunta com o Cremerj, constatamos a falta de profissionais de saúde, de medicamentos e de insumos na unidade, essenciais para os pacientes infectados pela covid-19 no município", explica a defensora pública Raphaela Jahara, da Coordenadoria de Saúde e Tutela Coletiva.



A precariedade dos serviços de saúde prestados durante a pandemia, e inclusive a ausência de transparência nos dados relativos ao contágio, levou a Defensoria a ajuizar, ainda no primeiro semestre do ano passado, duas ações civis públicas.



O problema se agravou na segunda quinzena de março desse ano, quando profissionais de saúde e parentes de pessoas internadas no hospital local fizeram chegar à Defensoria denúncias sobre falta não só de oxigênio, mas também de remédios para intubação.



"Diante dos fatos, a Defensoria tem apurado as irregularidades e cobrado do Município condições adequadas de atendimento aos pacientes", destaca Raphaela Jahara.