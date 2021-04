Material foi encontrado enterrado, no distrito de Monte Alto Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 18:45 | Atualizado 04/04/2021 19:20

ARRAIAL DO CABO – Um homem de 32 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso na manhã neste domingo (4), em uma casa, no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a PM, com ele foram apreendidas 779 cápsulas de cocaína e 461 trouxinhas de maconha.



Ainda segundo a PM, os agentes receberam informações de que após a morte de dois suspeitos de tráfico de drogas em confronto com a polícia, na última quarta-feira (31) , um homem teria saído de Iguaba Grande para assumir a função de gerente do tráfico no distrito de Monte Alto.

A PM informou que após a abordagem ao suspeito, ele levou os agentes até um local próximo onde os entorpecentes estavam enterrados. Além das drogas, também foram apreendidas anotações criminais. O suspeito e o material apreendido foram levados para a 132ª Delegacia Policial, em Arraial do Cabo, onde o caso foi registrado.



O DIA não conseguiu contato com a defesa do homem citado na reportagem.