Por O Dia

Publicado 01/04/2021 12:00

ARRAIAL DO CABO – Dois jovens de 18 e 19 anos, suspeitos de tráfico de drogas, morreram na noite dessa quarta-feira (31), durante um confronto armado com policiais militares, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PM, com os suspeitos foram encontradas drogas, rádios comunicadores, armas e munições.

De acordo com a PM, os agentes receberam uma denúncia de que pelo menos quatro suspeitos estariam atuando no tráfico de drogas, no distrito de Monte Alto. Ao chegar ao local, os policiais informaram que foram recebidos a tiros e revidaram a ação. Durante a troca de tiros, dois suspeitos acabaram baleados, chegaram a ser socorridos pelos próprios policiais, levados para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), mas não resistiram.



Os outros suspeitos que participaram do confronto conseguiram fugir e ainda não foram localizados, segundo a polícia. No local onde ocorreu o tiroteio, os agentes encontraram 226 cápsulas de cocaína, 170 trouxinhas de maconha, 82 munições de pistolas, três rádios comunicadores e dois celulares. O material foi levado para a 132ª Delegacia Policial, onde o caso foi registrado.