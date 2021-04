Animais dessa espécie são comuns na região Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 13:30

ARRAIAL DO CABO – Uma jiboia com cerca de um metro e meio de comprimento foi resgatada nessa terça-feira (6), próxima ao Porto do Forno, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a Prefeitura, agentes do Grupamento Operacional Marítimo Ambiental foram ao local e capturaram o réptil, que foi solto em seu habitat natural.