Publicado 22/04/2021 16:30

ARRAIAL DO CABO – A cidade de, na Região dos Lagos do Rio, decidiu suspender a distribuição de livros que faria entre os dias 26 e 30 de abril, para marcar o Dia Mundial do Livro , comemorado nesta sexta-feira (23). O comunicado foi divulgado pela Prefeitura, que decidiu suspender a atividade considerando o decreto municipal que proíbe aglomeração.