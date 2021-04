Por O Dia

Publicado 21/04/2021 20:00

ARRAIAL DO CABO – Uma ação para marcar o Dia Mundial do Livro, celebrado nesta sexta-feira (23), vai distribuir, gratuitamente, diversas obras literárias para os moradores de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura, a ação será realizada em diferentes pontos da cidade, entre 13h e 17h, de 26 a 30 de abril.

A iniciativa é da Superintendência Municipal de Cultura, ligada à Secretaria Municipal de Educação. De acordo com a Prefeitura, a distribuição dos livros vai acontecer no Campo em frente à Escola Sotero Teixeira de Souza, na localidade de Pernambuca; na Associação de Moradores do Caiçara, em Figueira; na praça de Monte Alto e no antigo cinema do município.



Publicidade

Ainda segundo a Prefeitura, quem quiser, também pode fazer a doação de obras literárias para a distribuição. Devido a pandemia, a atividade terá entrada limitada, respeitando as normas de proteção contra a Covid-19.