Por O Dia

Publicado 22/04/2021 17:45

Um homem de 27 anos, que estava foragido da Justiça por roubo e tráfico de drogas, foi preso nesta quinta-feira (22), no bairro Praia dos Anjos, em, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a Polícia Civil, Matheus de Souza Franco era um dos alvos da “”, deflagrada em dezembro do ano passado, contra uma quadrilha especializada em roubos a residências de luxo no estado do Rio