Foto: Divulgação

Publicado 25/04/2021 23:30

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, recebeu neste domingo (25), 1.020 novas doses das vacinas contra a Covid-19. As doses foram enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) e chegaram à Região dos Lagos em um helicóptero do Corpo de Bombeiros. Segundo a Prefeitura, 860 são da AstraZeneca e 160 são da CoronaVac.

Ainda de acordo com a Prefeitura, a imunização no município continua nesta segunda (26), terça (27) e quarta-feira (28), das 9h às 16h, em três diferentes pontos da cidade. São eles: Escola Municipal Adolpho Beranger, no bairro Canaã; Associação dos Aposentados e Pensionistas, na Praia dos Anjos; e Escola Municipal João Torres, na Prainha.



A Prefeitura informou que nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs), a vacinação é feita mediante agendamento prévio na própria unidade.