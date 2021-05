Por O Dia

ARRAIAL DO CABO – Representantes da Secretaria Municipal de Educação de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, participaram de uma live de apresentação sobre a plataforma Google Workspace for Education. A iniciativa vai colaborar para a formação dos alunos da rede pública municipal com o ensino à distância, por causa da pandemia da Covid-19.

De acordo com a Prefeitura, a proposta tem o objetivo de atender de forma mais adequada os estudantes que estão temporariamente com o ensino remoto. Para isso, a Secretaria Municipal de Educação está investindo em recursos para os professores e estudantes.

A Secretaria Municipal de Educação informou que os profissionais têm uma sala com equipamentos para a gravação e edição dos vídeos e os alunos vão contar com um material didático impresso, além do acesso à internet gratuita para àqueles que não tiverem a ferramenta em casa.

“A gestão anterior pagou R$ 1 milhão em uma plataforma que não era interativa e pesava para acessar do celular, principal dispositivo utilizado pelos alunos. Agora, a Prefeitura contratou apenas os serviços de uma empresa para criação das salas virtuais e e-mails de alunos e professores, por apenas 17.300,00. Gerando assim, uma grande economia”, destacou a Prefeitura, em uma nota divulgada à imprensa nesse sábado (1º).

Entre os mecanismos e aplicativos oferecidos, está a plataforma Google Sala de Aula, que terá o acesso liberado aos alunos, a partir do dia 17 de maio.