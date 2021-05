Nesta quarta-feira (5), o programa será realizado na Escola Municipal Sotero Teixeira de Souza Foto: Divulgação

ARRAIAL DO CABO – Alunos de uma escola municipal da localidade de Pernambuca, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, recebem nesta quarta-feira (5), o Programa Saúde na Escola (PSE). A iniciativa oferece aos estudantes diversos atendimentos da saúde básica, entre eles, avaliação nutricional, verificação da situação vacinal e orientação odontológica.



Segundo a Prefeitura, nesta quarta, a equipe do programa estará na Escola Municipal Sotero Teixeira de Souza. Já na sexta-feira (7), a unidade escolhida para receber a iniciativa é o CIEP 147 Cecília Barros Pessoa, na Prainha. De acordo com a Prefeitura, para que o aluno tenha acesso ao atendimento, é necessário apresentar o cartão do SUS do estudante e o Cartão de Vacinação.



O município destacou ainda que durante as ações do PSE, são respeitados todos os protocolos de prevenção à Covid-19.