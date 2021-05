Vítima foi levada para o hospital municipal Foto: Reprodução / Redes Sociais

ARRAIAL DO CABO – Uma ciclista foi atingida por um carro, na manhã deste sábado (8), no bairro Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. A vítima foi socorrida por agentes do SAMU e do Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Municipal, mas o estado dela não foi informado.

O acidente aconteceu na esquina da Rua Duque de Caxias com a Rua Gonçalves Dias. De acordo com testemunhas, depois de atingir a ciclista, a mulher que dirigia o carro também acabou colidindo contra o muro de uma residência. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Agentes da Polícia Militar e da Coordenadoria Municipal de Trânsito também estiveram no local, para sinalizar o trânsito durante o atendimento da ocorrência. O DIA entrou em contato com a Prefeitura de Arraial do Cabo, e aguarda mais informações sobre o estado de saúde da vítima.