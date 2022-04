Imagem ilustrativa - Festival da Lula no ano de 2017 - Divulgação prefeitura

Imagem ilustrativa - Festival da Lula no ano de 2017 Divulgação prefeitura

Publicado 07/04/2022 18:18

REGIÃO DOS LAGOS - Vai acontecer na semana que vem, entre os dias 14 e 17 de abril, o tradicional Festival da Lula em Arraial do Cabo, na Orla da Praia Grande. O evento, que traz mais de 70 versões de pratos preparados com o molusco, coincide com a Semana Santa, o que contribui ainda mais com o movimento no município.

Mais de 15 atrações, incluindo músicos e bandas, se apresentarão em três palcos diferentes. Isso acontece para que, segundo a organização, não tenha aglomerações no local.



Entre as apresentações estão: o cantor e compositor Dalto, a banda Staccato, Michelli Rosa, Rubinho, Sandrinha e Banda, Daniel d’Dani, Gabriel Fiorito e Banda, Max Prates convida Normando, entre outros.