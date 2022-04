Arraial do Cabo terá encenação da Paixão de Cristo na Sexta-feira Santa (15) - Divulgação

Arraial do Cabo terá encenação da Paixão de Cristo na Sexta-feira Santa (15)Divulgação

Publicado 07/04/2022 18:25

A 26ª encenação da Paixão de Cristo em Arraial do Cabo, município da Região dos Cabos, será realizada na nesta Sexta-feira Santa (15), a partir das 20h em frente à de Nossa Senhora dos Remédios, na Praia dos Anjos.



De acordo com os organizadores, 70 atores vão participar da peça, que é tradicional em várias partes do mundo, retratando a morte e ressurreição de Jesus Cristo.



A encenação será montada pela Pastoral de Artes Sacra da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora dos Remédios, com o apoio de comerciantes locais e da prefeitura, por meio da Diretoria de Eventos e secretaria de Governo.



Os palcos onde acontecem as cenas serão montados nas ruas do Centro Histórico e o ponto alto será a ressurreição de Jesus Cristo, momento mais aguardado pelo público.



Anderson Carvalho, diretor da Paixão de Cristo e ator que vai representar Jesus, informou que a expectativa é de que oito mil pessoas assistam ao espetáculo.



“Começamos em 1996 dentro da Igreja e ficamos os dois últimos anos sem realizar a peça por causa da pandemia. É muito bom poder voltar as ruas para levar a palavra de Jesus”, disse Anderson.