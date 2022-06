Política Costa do Sol

Heloísa Helena declara apoio a Ciro no primeiro turno

A ex-senadora alagoana e pré-candidata a deputada federal pela Rede-RJ foi a entrevistada do 6º episódio do podcast parceiro do O Dia. Além das bandeiras da saúde, educação e segurança, a mobilidade urbana é pauta primordial

Publicado 21/06/2022 19:20 | Atualizado há 19 horas