Dupla é flagrada com drogas na Prainha, em Arraial do Cabo - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 22/06/2022 15:07

Dois elementos, um de 30 e um de 17 anos, foram flagrados com drogas na Prainha, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, nesta terça-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi até a Rua José Pinto de Macedo após uma denúncia informando sobre a venda de drogas no local. Com as características físicas e vestimentas dos acusados, a equipe avistou os elementos, que tentaram empreender fuga, mas foram capturados.

Com os acusados foram arrecadados 99 pinos de cocaína. A ocorrência foi apresentada na 132ª DP.