O rolo de fios era da Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (FIPAC)Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/08/2022 14:09

Um homem, identificado como W.L.M.F., foi preso no início da tarde desta segunda-feira (29), dentro de um condomínio no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, acusado de furtar um rolo de fios na Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (FIPAC) há cerca de três semanas.

A Polícia Militar chegou até o local onde o elemento estava após monitoramento da placa do veículo utilizado no furto. Ao ser detido, o criminoso confessou a prática ilícita.

Ele foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), autuado e preso.