O que também chamou a atenção na filmagem foi a quantidade de lixo no local - Anna Clara Laurindo (RC24h)

O que também chamou a atenção na filmagem foi a quantidade de lixo no localAnna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 30/08/2022 18:32

Enganam-se os que acham que os animais são ingênuos e medrosos... Na manhã desta terça-feira (30), Marcos Teixeira, agente da Guarda Marítima de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, fez um registro um tanto quanto curioso quando se deparou com um gambá “armado”, na Praia do Forno.



No vídeo, é possível perceber que o animal se sentiu ameaçado com a presença do guarda no local e, para se defender, se muniu com um garfinho.



“Armado pra cima de mim ainda, com um garfo. Se defendendo com um garfinho e um palitinho. Pra quem diz que [animal] não sabe se defender... Aí, oh", diz Marcos na filmagem.



A situação é inusitada e até engraçada, mas, infelizmente, também traz à tona a quantidade de lixo espalhado pelo local. Copos descartáveis, talheres de plástico e canudos rodeiam o gambá na Praia do Forno. É preciso mais cuidado e conscientização na hora do descarte desses materiais.