Salvo por por guarda-vidas e um vereador de Arraial do Cabo que estava no localLuiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 09/10/2022 13:41 | Atualizado 09/10/2022 13:42

O vereador de Arraial do Cabo, Juliano do Distrito (PSD), e dois agentes guarda-vidas resgataram dois pescadores que estavam à deriva na Praia de Figueira, na Região dos Lagos, neste domingo (9).



Segundo informações de testemunhas, no ato de desespero, os pescadores pularam da embarcação, se agarraram em duas tampas de freezer e quase se afogaram.



“Por sorte, o vereador conseguiu uma prancha para ajudar os pescadores até a chegada dos salva-vidas”, disse uma testemunha.



Ainda de acordo com as informações, a embarcação vinha de São Paulo e estava indo para Recife. O transporte, de pequeno porte, não teria estrutura para navegar tantas milhas, segundo marinheiros e pescadores com experiência.

Veja abaixo o vídeo do momento do salvamento: