Foragido da Justiça é preso em Arraial do Cabo - Letycia Rocha (RC24h)

Foragido da Justiça é preso em Arraial do CaboLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 10/10/2022 15:21

Um homem considerado foragido da Justiça foi preso no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, no último sábado (8).

Conforme a Polícia Militar, os agentes realizavam um patrulhamento pela Avenida Pedro Francisco Sanchez, quando tiveram a atenção voltada para o elemento que estava em uma motocicleta em atitude suspeita.

O criminoso foi abordado e, após consultas, foi constatado o mandado de prisão em aberto contra ele, pelo crime de tráfico de drogas. O acusado foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), onde permanece à disposição da Justiça.