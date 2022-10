Acusado foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), ouvido e liberado - Letycia Rocha (RC24h)

Acusado foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), ouvido e liberadoLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 11/10/2022 15:19

A Polícia Militar deteve um adolescente acusado de tráfico de drogas e apreendeu uma carga de entorpecentes em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, nesta segunda-feira (10).

Na Rua Campos Sales, no centro da cidade, J.M.S.V. foi capturado após uma denúncia sobre um elemento vendendo drogas. Em diligência, os agentes arrecadaram uma sacola com três buchas de maconha e 20 pinos de cocaína em um terreno com uma casa em obras. Uma mulher que estava no local informou aos militares que a carga era do filho e permitiu a entrada dos policiais no quarto do jovem.

Ao ser abordado, o adolescente confirmou a prática ilícita e indicou onde o restante da carga estava escondida, sendo arrecadados mais cinco cápsulas de pó e R$ 102 em espécie.

O acusado foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), ouvido e liberado. Os entorpecentes ficaram apreendidos.

Ainda no município, desta vez no distrito de Monte Alto, a PM apreendeu uma carga de 108 buchas de maconha, 266 pinos de cocaína e 13 buchas de haxixe após informações de que elementos ligados ao tráfico de drogas estariam enterrando material entorpecente em um terreno baldio na Rua Iracema Guimarães.

A ocorrência foi registrada na 132ª DP e ninguém foi preso.