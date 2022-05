Mateus foi baleado no último dia 9 enquanto trabalhava - Divulgação

Publicado 18/05/2022 15:43 | Atualizado 18/05/2022 16:50

Rio - Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, atendente do McDonald’s que foi baleado por um militar do Corpo de Bombeiros no último dia 9 , no bairro da Taquara, Zona Oeste, teve alta hospitalar na tarde desta quarta-feira (18). O rapaz inicialmente havia sido levado para o CTI do Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas dias depois foi transferido para o Hospital Marcos Moraes, no Méier. O jovem perdeu um dos rins e está usando uma bolsa de colostomia.

De acordo com sua tia Marcela Costa, de 39 anos, a transferência só foi possível porque o jovem tem plano de saúde fornecido pela empresa.

"Ele teve alta hoje e está em casa. O Mateus está melhorando. Levamos ele para o Méier porque ele tem plano. A empresa ofereceu quando eles assinaram o contrato", disse.

Na segunda-feira (16) a vítima prestou depoimento à Polícia Civil. Um dos médicos que atendeu o jovem disse que o disparo causou uma lesão em sua coluna, mas que ele irá recuperar os movimentos da perna aos poucos.

Já na terça-feira (17), o delegado Ângelo Lages, da 32ªDP (Taquara), que acompanha o caso, afirmou que irá pedir para os peritos do Instituto Médico Legal (IML) analisarem o relatório feito por médicos responsáveis pelo atendimento de Mateus. A intenção de Ângelo é mensurar a gravidade dos ferimentos sofridos pela vítima.

De acordo com as primeira informações, o resultado será incluído no inquérito policial que apura o crime e poderá ser decisivo na elaboração do relatório final do caso. Dependendo da conclusão dos peritos, o sargento poderá ser indiciado por tentativa de homicídio qualificado (quando se tem a intenção de matar por um motivo específico). A previsão é a de que o documento fique pronto em até três semanas.