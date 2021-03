O Festilhaçxs celebra o universo circense em suas variadas expressões, e conta com uma grande programação de artistas nacionais e internacionais Gabriela Machado / Divulgação

Publicado 26/03/2021 18:17

Belford Roxo - O 1º Festilhaçxs — Festival Internacional das Artes Circenses e Palhaçaria da Baixada Fluminense termina neste sábado (27). A programação é gratuita e será transmitida pelo Facebook da Confraria de Palhacxs da Baixada Fluminense, organizadora do evento, que começou no dia 24 de março.

O Festilhaçxs celebra o universo circense em suas variadas expressões, e conta com uma grande programação de artistas nacionais e internacionais. Esse é o primeiro festival ligado ao circo realizado na região. Na abertura, o festival fez uma homenagem aos Rhiwany, família tradicional circense que mora na região; e à Ermínia Silva, que dedicou a vida a pesquisar sobre o circo no Brasil. Os outros dias foram voltados para as apresentações de números, espetáculos e bate-papos.

“Nós sentimos necessidade de fazer um grande encontro relacionado ao circo, algo que nunca aconteceu por aqui. A gente queria também os nossos amigos participando. Pessoas que estão junto com a gente desde quando a gente mal dividia o chapéu. Isso é ser confraria”, afirmou Ana Lú Nepomuceno, produtora executiva do projeto.



O Festilhacxs foi aprovado em terceiro lugar no edital Fomenta Festival RJ – divisão região Metropolitana II, da Secretaria de Estado e Economia Criativa (SECEC/RJ).



SERVIÇO - Festilhacxs - 27/03 (SÁBADO)

Pelo Facebook: facebook.com/confrariadepalhacxs



Gratuito



09h – Oficina Palhaço Humanizador, com Projeto Alegria

11h – Espetáculo Kê Gracinha, com Palhaço Gracinha

13h – Orquestra Circônica, com Di Jaime, Elisa Caldeira, Hamilton Cubano, Leonardo Guidolini, Marcelo Coimbra, Rafael Chaves e Renato Garcia

14h – Espetáculo “Uma Mala para dois palhaços”, com Inepta Cia

15h – Show de mágica, com mágico Ramon