Fabiano da Hora é um dos homens acusado de sequestrar, roubar, matar, esquartejar e atear fogo no corpo do aposentado Álvaro Luis LunaReprodução

Publicado 18/01/2022 22:22 | Atualizado 18/01/2022 22:39

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta terça-feira (18/01), Fabiano da Hora, de 21 anos, um dos homens acusado de sequestrar, roubar, matar, esquartejar e atear fogo no corpo do aposentado Álvaro Luis Luna, de 57 anos . O crime aconteceu em dezembro do ano passado, no bairro Shangrilá, em Belford Roxo. Ele foi capturado no mesmo bairro do crime.