Morador é autuado por obstruir calçada na Praia da Ferradura em Búzios Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 08/03/2021 07:09

Búzios - Um morador foi autuado na Praia da Ferradura em Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro por obstruir e atrapalhar a passagem de pedestres na calçada. O morador descumpriu a notificação dos órgãos competentes.

A fiscalização de Postura, órgão da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, em conjunto com a Secretaria de Serviços Públicos, realizou uma ação para retirada de obstáculos da calçada.

O morador, dono da residência, segundo informações da Prefeitura de Búzios, já havia sido notificado e orientado a retirar os obstáculos, tendo um prazo para a retirada do material, pois estava obstruindo a passagem dos pedestres, além de dificultar as pessoas com deficiências de se locomoverem pelo local.