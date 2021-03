Deputado Estadual Felipe Peixoto se reúne em Búzios com o prefeito Alexandre Martins Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 11/03/2021 13:25

Búzios - O prefeito Alexandre Martins do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro recebeu, na sede da Prefeitura, na manhã da última quarta-feira (10) o Deputado Estadual Felipe Peixoto do PSD.

O Prefeito do balneário, que tem realizado viagens a capital, tem recebido no município alguns Deputados e representantes de órgãos do Estado do Rio de Janeiro no intuito de solicitar e viabilizar recursos e investimentos para Búzios, além de discutirem o cenário político atual e os desafios da nova gestão: 'Mais um grande amigo de Búzios e que vai colaborar com o crescimento do nosso município. Sem dúvidas de que faremos o que for necessário para que a cidade avance. Agradeço a visita e por olhar com carinho e respeito para a região', ressaltou o chefe do executivo buziano.