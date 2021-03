Rasa em Búzios recebe ação de prevenção contra o Covid-19 Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 10:10

Búzios - A Prefeitura de Búzios esteve no bairro da Rasa nesta sexta-feria (12) realizando um trabalho de conscientização e fiscalização, que vem acontecendo em todo o município, evitando assim o avanço da contaminação do COVID e reforçando as proibições e restrições que constam no novo decreto municipal lançado nesta semana.

Equipes da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, através da Postura e Defesa Civil realizaram no bairro Rasa, uma ação de conscientização e fiscalização com o comércio local. Os agentes percorreram os comércios do bairro, orientando sobre o uso constante de máscaras nos funcionários e clientes, álcool em gel e distanciamento das mesas e cadeiras.



Publicidade

O Secretário Sérgio F. dos Santos, disse que os comerciantes, tem reagido bem as ações de conscientização e colaborado com a fiscalização, cumprindo as exigências de prevenção ao enfrentamento contra o Covid-19. Na operação não foi autuado nenhum estabelecimento com irregularidade, apenas duas notificações verbais sobre o uso de máscara.