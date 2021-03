Búzios

Secretário Estadual de Educação Comte Bittencourt visita Búzios

O encontro, que aconteceu no Colégio Estadual João de Oliveira Botas, com um café da manhã preparado pela direção da escola, teve como principal objetivo, saudar a equipe da educação buziana no início do ano letivo de 2021

