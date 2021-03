Vítimas de estupro e violência contra a mulher são atendidas pela Patrulha Maria da Penha em Búzios Guarda Municipal de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 19/03/2021 06:36

Búzios - Recém inaugurada no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, a Patrulha Maria da Penha já registra várias ocorrências diárias de violência contra a mulher. De acordo com a Guarda Municipal, somente nesta quarta-feira (17) foram três chamados atendidos pela Patrulha.

No primeiro atendimento do plantão da Patrulha Maria da Penha, as agentes acompanharam uma vítima de lesão corporal até o IML em Cabo Frio para exame de corpo de delito. O registro na delegacia havia sido feito no dia anterior. Após o exame, a vítima voltou a casa do agressor, recolheu seus pertences e foi levada até o abrigo cedido pela Secretaria da Mulher de Búzios, também recém inaugurada.

Na segunda ocorrência do dia, a Patrulha foi acionada pela Secretaria da Mulher para apoiar uma vítima de estupro. A mulher já estava na delegacia e atendida pela Polícia Militar.

Os agentes procederam mais uma vez até o IML para atender também a essa mulher vítima.

No terceiro caso do dia, os agentes da Patrulha Maria da Penha levaram até a Delegacia uma mulher que também foi vítima de violência física. Após atendimento, ela foi encaminhada ao CEAM para o devido acompanhamento.