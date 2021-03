Búzios faz mega operação de fiscalização e ordenamento neste 'feriadão' do Rio de Janeiro Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 29/03/2021 07:25

Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, montou uma mega operação intitulada 'Grupo Integrado de Fiscalização', envolvendo todas as Secretarias e pastas para fiscalizar e ordenar o balneário nestes dias do 'feriadão' ou 'super feriado' decretado pelo Governo de Estado que vai até o dia 4 de abril.

A ação envolve desde a Fiscalização Sanitária, Agentes de Saúde, Guarda Municipal, Agentes da Postura e Segurança Pública, Meio Ambiente, Defesa Civil, Guardas Vidas e Marítima, Fiscais de Trânsito e Fiscais Fazendários.

A operação está nas ruas para coibir festas e eventos que possam gerar aglomerações, desde as Barreiras Sanitárias, comércios, hotéis, pousadas e praias e festas em escunas e no nosso mar. De acordo com a Prefeitura de Búzios, Fiscais de obras estão recebendo denúncias de obras ilegais, sem licenças, fora dos padrões e em desacordo com a legislação e estão autuando, notificando, emitindo multas, embargando, abrindo processos de demolição e também orientando quais os procedimentos devem ser adotados para que se enquadrem às normas do município.

'No comércio, a fiscalização tem agido no sentido de verificar o cumprimento dos decretos municipais, que limitam o atendimento a 50% da capacidade, horários limites de funcionamento, além das medidas sanitárias obrigatórias. Hotéis e Pousadas serão visitados e deverão obedecer a capacidade de hospedagem, como também as pousadas, albergues e similares. Lembrando que o funcionamento sem o alvará e demais documentos obrigatórios serão coibidos, por serem proibidos e estarem irregulares', declaram.

Ainda nesta intensa operação na cidade, o Procon também está pelas ruas com operações de fiscalização em comércios, advertindo e multando os que não cumprem as normas. Outros que também estão atuando são os fiscais do Meio Ambiente que estão circulando dia e noite para coibir poluição sonora, crimes ambientais, desmatamentos ilegais e até socorrer animais encalhados nas praias.

Segundo a Prefeitura de Búzios, a Guarda Marítima e os Guarda Vidas estão atuando em conjunto fiscalizando as praias e prestando socorro aos banhistas, cobrando e orientando que todos usem máscaras e mantenham o distanciamento. Fiscais de Trânsito estão nas ruas reprimindo veículos de transporte irregular, ônibus de turismo e todos que estejam acima da capacidade permitida.