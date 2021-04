25% das cidades brasileiras interromperam a vacinação por falta de doses Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 07:28

Búzios - A Secretaria de Saúde do município de Armação dos Búzios informa que a partir desta segunda-feira (26), serão vacinadas contra a Gripe Influenza as gestantes, puérperas e crianças de 6 meses a 5 anos na cidade. A vacinação contra a gripe ocorrerá das 8h ao meio-dia nos UBS do município.

Na segunda feira, dia 26/04, a vacinação será realizada nas Unidades de Saúde do bairro de Geribá, Olavo da Costa, Capão, Cem Braças, Ferradura e Brava.

Já na terça feira, dia 27/04, serão nas Unidades de Saúde dos bairros de Geribá, Olavo da Costa, Rasa, São José, José Gonçalves e Baía Formosa.