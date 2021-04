Evangélicos levam café da manhã e oram pelos agentes da Guarda de Búzios na barreira de Baía Formosa Guarda Municipal de Búzios

Búzios - Os agentes da Guarda Municipal de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro que atuam na barreira sanitária de Baía Formosa, próximo ao IFF, receberam uma surpresa de pastores e membros da Igreja Universal da cidade.

Os evangélicos levaram um delicioso café da manhã, em homenagem aos agentes da Guarda e em reconhecimento pelo trabalho que vem sendo realizado há 13 meses, desde a implantação das barreiras sanitárias no balneário.

Além do café, os líderes religiosos levaram uma palavra de incentivo a equipe e oraram por Búzios e pelas autoridades da cidade, e por esse momento difícil enfrentado com a pandemia do coronavírus: 'Nós reconhecemos o trabalho da barreira e estamos aqui para agradecer por esse empenho e também pedir a proteção divina sobre a vida de todos vocês', declarou o Pastor Gessé na visita aos agentes.