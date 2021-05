Procon de Búzios autua agência do Itaú do Centro da cidade por filas e aglomerações Procon de Búzios

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 07:56

Búzios - O Procon do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro autuou uma agência do banco Itaú no Centro da cidade nesta sexta-feria (30) por não cumprirem com as recomendações contidas no decreto municipal e ainda não organizar o seu atendimento, deixando filas enormes e aglomerações.

Segundo o Coordenador do Procon Dr. Paulo Bezerra, o órgão já recebeu inúmeras reclamações dos consumidores sobre aglomerações e demora nos atendimentos da agência: 'Por diversas vezes recebemos denúncias por telefones e nos dirigimos a agência, e conseguimos organizar as filas, porém hoje foi inevitável lavrar o auto de infração', disse Dr. Paulo.

Publicidade

Esta semana o Procon de Búzios em parceria com a Coordenadora do Procon do Estado do Rio de Janeiro, Drª Monica Boniolli, fez um levantamento de preços para o dia das mães. Os preços serão disponibilizados no site do Procon Estadual. A medida visa alertar sobre abuso de preços e outras disparidades. Os alvos foram as lojas que vendem chocolate, flores e telefonia de celular.