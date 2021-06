Exposições sobre a cultura buziana é promovida pela Prefeitura - Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 07:52

Búzios - Na última segunda-feira (14), a Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio recebeu, com um Café da Manhã Junino, alguns convidados para abertura de duas exposições culturais, no Espaço Zanine.

As exposições têm como tema: “Nossa Fé Junina”, que conta sobre a devoção tradicional da catolicidade à Santo Antônio. E a exposição “Heróis do Mar de Búzios”, que conta sobre os nossos pescadores da raiz buziana.

Esse ano, devido a pandemia, não teremos a tradicional festa no Morro da Igreja, na Praça dos Pescadores. Mas estamos esperançosos para o mais breve possível estarmos juntos festejando novamente.

“Que essas exposições sejam um convite à reflexão da importância de preservar as nossas tradições. Fica aqui o meu respeito aos nossos pescadores buzianos e a nossa cultura tradicional” – disse o Prefeito Alexandre Martins.