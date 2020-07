Disque Denúncia pede informações sobre três suspeitos de envolvimento na chacina de Anchieta

Na última quinta, Rhuan Roberto Ferreira Bourrus, o RH, um dos envolvidos na chacina, foi preso na casa de parentes, no estado da Paraíba , em uma ação conjunta entre Delegacia de Homicídios da Capital e a Polícia da Paraíba. Contra Rhuan havia um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado. De acordo com as investigações, RH também fazia parte da quadrilha de traficantes acusada de cometer a chacina.Segundo as investigações, um dos líderes da ação criminosa é o traficante Kaike, que tentou implantar o tráfico na região e foi impedido pela polícia. Ele teria se juntado com traficantes do Complexo do Chapadão para o ataque, com objetivo de formar um complexo de favelas comandadas pelo Comando Vermelho (CV), que abriga Anchieta, Mariópolis e Ricardo de Albuquerque e eliminar rivais da quadrilha oposta, o Terceiro Comando Puro (TCP).Um dos alvos dos criminosos durante a chacina seria o traficante conhecido como Desenho, que vinha incomodando a facção CV ao tentar retomar o Morro do Cocô, em Ricardo de Albuquerque. Ele não foi atingido.Na ação, dois participantes da festa foram atingidos Breno Soares Gomes, que ficou ferido e Yan Lucas Soares Gomes, que não resistiu. Eles são filhos do traficante Vanilson Venâncio Gomes, conhecido como Tida, morto em confronto com policia em abril de 2015. Tida era braço-direito de Celso Pimenta, o Playboy, antigo chefe do Complexo da Pedreira, morto também, em 2015, em uma ação da polícia.Kaike ganhou da Justiça esse ano o direito de ficar em regime aberto. Ele estava em prisão albergue domiciliar com monitoramento eletrônico. Ele foi condenado a 13 anos, seis meses de reclusão pela prática de roubo majorado, tráfico de drogas e associação ao tráfico. Sua pena tem término previsto para 4 de maio de 2026.O portal pede que quem tenha qualquer informação a respeito da localização dos envolvidos na chacina de Anchieta, denunciar pelos seguintes canais: