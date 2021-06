Praça do bairro da Rasa em Búzios será reurbanizada - Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 07:50

Búzios - A Praça do bairro da Rasa no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro será reurbanizada através de um projeto de paisagismo.

A Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo do balneário iniciou nesta semana o paisagismo na Praça da Rasa, onde novas espécies de mudas serão plantadas. A jardinagem será toda remodelada, trazendo um novo olhar para o local.

O Prefeito Alexandre Martins esteve logo cedo na praça para ver como está o andamento da reurbanização. Na ocasião, aproveitou a oportunidade para conversar e ouvir alguns moradores que estavam passando pelo local: 'Precisamos cuidar de nossas praças com carinho e atenção. Uma pequena mudança no paisagismo, traz conforto e dignidade ao local. Vamos reurbanizar todas as praças do nosso município', afirmou Alexandre.