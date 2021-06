Retirada de árvores caídas e píer interditado em Búzios neste domingo devido aos fortes ventos - Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 18:16

Búzios - A Prefeitura do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro iniciou o domingo (20) trabalhando para fazer a retirada das árvores que caíram pela cidade em decorrência dos fortes ventos na madrugada deste domingo. Os serviços estão sendo realizados por meio da Secretaria de Serviços Públicos com o apoio da Defesa Civil.

A Defesa Civil atuou também na praia da Armação, em frente ao Colégio Estadual João Oliveira Botas, interditando o píer onde parte da cobertura foi abalada devido a ventania. Nesta cobertura funcionava um estaleiro.

Desde o período da manhã a prefeitura está trabalhando para retirar os resíduos. Algumas vias já foram atendidas como: Rua Turíbio de Farias, Estrada da Usina, Rua 9, Rua Camarões e o canto esquerdo de Geribá.

Os ventos fortes foram causados devido a um ciclone extra tropical que foi formado no oceano entre o estado de São Paulo e Paraná, atingindo uma parte da península com ventos com velocidade entre 50 a 70 km.

A Defesa Civil informa que não houve feridos em nenhuma das ocorrências.

Em caso de emergência, ligue para 22 2633-0827.