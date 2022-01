'Degusta Búzios', o maior festival gastronômico do balneário e da Região acontecerá em outubro - Imagem de internet

Publicado 03/01/2022 15:04

Búzios - A Secretaria de Lazer e do Esporte do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro em parceria com uma academia realizará nesta terça-feira (04) um aulão de spinning e jump na Rua das Pedras, a partir das 17h. O evento é aberto ao público.

O Spinning é um exercício aeróbico embalado por música com uma bicicleta estática. A aula tornou-se uma grande aliada para alcançar objetivos e cuidar da saúde, tem foco em força, resistência e alta intensidade.

Já o Jump consiste em um exercício aeróbico praticado em um mini trampolim ou cama elástica redonda. São aulas em grupos ao som de músicas animadas, deixando o exercício mais dinâmico, divertido e muito intenso.