Carreta do 'eMuseu do Esporte' é atração no Verão de BúziosDivulgação / Assessoria

Publicado 29/01/2022 15:11

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro terá uma atração para lá de especial neste verão, quando no dia 1 de fevereiro, a carreta do 'eMuseu do Esporte' chega na cidade, permanecendo até o dia 7, na Praça Dona Benedita, na Ferradura. Por onde tem passado, a carreta de 13,50 metros de comprimento do eMuseu vem atraindo tanto curiosos como atletas consagrados, alcançando seu objetivo de incentivar a prática de esportes por um número cada vez maior de pessoas. A visitação será diária, das 10h às 17h, com entrada grátis. A abertura oficial, no dia 1 de fevereiro está marcada para as 10 horas, com a presença de autoridades municipais e atletas locais.

O eMuseu foi criado com o objetivo de celebrar a memória do esporte e seu legado em um formato inédito e colaborativo. Já possui 24 ambientes diferentes, 13 galerias virtuais e 11 exposições e, nas cidades que visita, desafia atletas, profissionais e amadores, na prática virtual de várias modalidades esportivas, numa plataforma 3D.

O lançamento do projeto aconteceu a 20 de dezembro, em Niterói, na Região Metropolitana do estado, e já teve 31.416 atendimentos até o momento, curiosos em conhecer um pouco mais da história do esporte nacional, atletas amadores e atletas profissionais. Entre as diversas atrações, um holograma da super atleta do basquete, Magic Paula, interage com os visitantes, lembrando suas principais conquistas. Depois de Búzios, o projeto segue para Resende, Teresópolis e São Pedro d'Aldeia, encerrando o tour, no final de março, no Rio.

O eMuseu do Esporte (www.emuseudoesporte.com.br) tem como parceiros as prefeituras que recebem a carreta, bem como o Comitê Olímpico do Brasil (COB); Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB); Confederação Brasileira de Basketball (CBB); Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa); Confederação Brasileira de Voleibol (CBV); Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM); Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt); Comitê Brasileiro do Esporte Master (CBEM); Museu Internacional do Esporte, Desporto Militar, Vasco da Gama, Fortaleza e Juventude.

“Nas edições anteriores, Niterói, Angra e Bom Jesus e Macaé e vivemos momentos marcantes de muita superação e inclusão atendendo deficientes físicos e visuais. É uma forma das pessoas conhecerem um pouco do esporte e incentivar diversas gerações por uma questão de saúde além de inclusão de várias formas.O esporte une e agrega e o eMuseu conta de forma real com audiodescrição das suas atividades e práticas", explica Bianca Gama, CEO do eMuseu do Esporte, uma realização da startup Gama Assessoria em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), através da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Sociais e Cooperativas Sociais (ITECS).

Do lado externo da carreta, a ideia é oferecer ao público a possibilidade de práticas esportivas amadoras, clínicas com atletas e ex-atletas; oficinas com cartilhas educativas de modalidades como esgrima, basquete, atletismo e vôlei; além da criação de material esportivo com reciclagem, chamando atenção também para a sustentabilidade.

"A Carreta do eMuseu é uma excelente oportunidade para que as novas gerações, para que as crianças em especial, conheçam fatos importantes da história do esporte nacional e sobre nossos atletas, numa experiência que reúne memória e tecnologia", explica Luiz Augusto da Silva Braga, Secretário do Lazer e do Esporte de Búzios.

O patrocínio do projeto do eMuseu do Esporte é da Enel Distribuição Rio, em conjunto com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio, por meio da Lei de Incentivo do Esporte, do governo estadual.

“Essa é mais uma cidade a ser contemplada com o projeto que é viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte. Democratizar cada vez mais o acesso ao esporte e à memória dele é um desafio que nós temos. O projeto do eMuseu do Esporte permite justamente isso, percorrendo todas as macrorregiões do estado”, disse o secretário de Estado de Esporte e Lazer Gutemberg Fonseca.

Depoimentos de atletas

Flavio Nascimento atleta paraolimpico de nataçao não escondeu a emoção de experimentar os simuladores na cidade de Bom Jesus de Itabapoana.

“Pude experimentar os simuladores de skate, de prancha de surf e bike na carreta do emuseu do Esporte, e achei muito bacana e realista essa oportunidade. A iniciativa da carreta itinerante é um incentivo para quem quer começar a prática esportiva ou mesmo para aqueles que só querem sentir o esporte de perto. Vale muito a pena conhecer. “ disse o atleta

Verônica Medeiros, Atleta de Kickboxing da seleção brasileira e Campeã Sulamericana da modalidade também opinou.

“A carreta me deixou bastante curiosa, após a visitação carrego novas experiências e quem sabe posso até praticar outras modalidades que tive a chance de conhecer em Macaé através do eMuseu do Esporte.

Em Niterói o surfista Ricardo Tatuí falou sobre a importância da Carreta

“Quando as pessoas se deparam com um trabalho desses ficam empolgadas. Além de aprender sobre a história, poder sentir virtualmente a emoção de praticar um esporte radical é simplesmente o máximo”, afirmou Ricardo Tatuí, depois de se aventurar na plataforma 3D em várias modalidades”.