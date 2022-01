Representantes do Governo Estadual visitam Búzios e fiscalizam obras na RJ 102, a maior realização do Estado no balneário - Prefeitura de Búzios

Representantes do Governo Estadual visitam Búzios e fiscalizam obras na RJ 102, a maior realização do Estado no balneárioPrefeitura de Búzios

Publicado 29/01/2022 15:12

Búzios - A nova entrada de Búzios, o destino turístico mais procurado do Brasil, segue em obras e recebeu a visita nesta semana do Subsecretário de Cidades do Rio de Janeiro, Paulo Cleffs, do Assessor Regional do programa, Adriano Mattos, acompanhados do Secretário de Cultura do município, Luiz Romano. Eles também foram recebidos pelo Prefeito de Búzios, Alexandre Martins, em seu gabinete.

A obra na RJ 102 que contempla uma extensão de 5.980 metros e faz parte do projeto 'Somando Forças' do Governo do Estado do Rio de Janeiro visa drenagem, terraplanagem, pavimentação de todo trecho com implantação de acostamento, ciclovia e restauração em parte do pavimento que existe e ainda a implantação de novo trecho de acesso a Búzios e ainda, a Estrada da Fazendinha e a nova rotatória, que segundo os representantes, já vai ser liberado para a execução da obra.

'Tivemos uma reunião muito produtiva com representantes do Governo do Estado do Rio de Janeiro sobre o andamento das obras e dos projetos envolvendo a RJ 102. O Governador Cláudio Castro tem verdadeiramente somado forças com Búzios e a Região dos Lagos demonstrando sua sensibilidade e seriedade no que tange ao crescimento de todo o Estado', afirmou Alexandre Martins, Prefeito de Búzios, com exclusividade ao Dia.