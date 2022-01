Búzios intensifica fiscalização nas barreiras sanitárias devido a nova variante indiana detectada no Estado - Prefeitura de Búzios

Publicado 29/01/2022 15:11

Búzios - De acordo com informações da Prefeitura do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde realizará nesta segunda feira (31) a vacinação contra a Covid-19 das crianças quilombolas na faixa etária de 05 a 11 anos da comunidade Baia Formosa, na Unidade Básica de Saúde da Baía Formosa, a partir das 13:30h.

Ainda segundo a Secretaria de Saúde de Búzios, a imunização será exclusiva para as 35 crianças integrantes do quilombo: 'As crianças quilombolas fazem parte do grupo infantil com prioridade para imunização contra o covid -19, conforme recomendação do Ministério da Saúde', esclarecem.