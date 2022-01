Operação 'Esgoto Zero' continua em Búzios e chega aos bairros da Armação e Ossos - Prefeitura de Búzios

Publicado 29/01/2022 15:12

Búzios - As secretarias de Obras, Saneamento e Drenagem e do Ambiente, Pesca e Urbanismo de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio estão dando continuidade às ações de fiscalização sobre os esgotos in natura em toda a cidade e realizaram nesta quinta-feira (27) uma ação no bairro Armação dos Ossos.



As equipes percorreram vária ruas visando coibir e acabar com todas as ligações clandestinas de esgoto in natura no bairro.

De acordo com o secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira, as equipes estão realizando um trabalho de conscientização com os moradores.

“Estamos conscientizando e notificando os moradores para não jogarem seus esgotos na rede pluvial. Toda ação tem o apoio da Prolagos para orientar sobre a rede separativa da rua. As pessoas insistem em ligar os esgotos na rede pluvial, isso tem que acabar. Nós vamos trabalhar firme em cima disso”, disse Miguel.