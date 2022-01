'Essa suposta poluição na Praia da Rasa nada tem a ver com Búzios e está sendo investigada', dispara Secretário do Meio Ambiente do balneário - Prefeitura de Búzios

Publicado 30/01/2022 11:44

Búzios - O município de Armação dos Búzios, destino turístico conhecido nacionalmente e internacionalmente da Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, se viu envolvido em uma polêmica acerca de uma 'suposta' poluição na Praia da Rasa, bairro do balneário nesta semana.

Em entrevista exclusiva ao Dia, o Secretário de Meio Ambiente de Búzios, Evanildo Nascimento esclareceu que está trabalhando nos últimos dias no entorno do rio Una para detectar a causa da água preta, com forte odor que está poluindo toda a costa de Búzios, mais precisamente a praia da Rasa, dando indícios de crime ambiental: ' As ações começaram após, a secretaria receber diversas denúncias sobre a poluição no rio, e fazer algumas visitas na foz do Una com drone', afirmou o Secretário.

De acordo com o secretário do Ambiente, Evanildo Nascimento, nesta sexta-feira (28) foram realizados três pontos de coleta de água por um laboratório especializado em bioquímica do Rio de janeiro que a Prefeitura contratou para detectar de onde está saindo o material pesado que está poluindo o Una: No córrego da Malhada ( Jardim Esperança), na foz (Rasa) e na estrada da Agrisa (São Pedro da Aldeia), onde foi identificado um volume muito grande de matéria orgânica, com águas em condições mínimas, com oxigênio abaixo de zero. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) também participou das ações.

“Conseguimos identificar onde está a fonte poluidora no rio Una e consequentemente para Búzios. Nosso próximo passo será oficializar através da Prefeitura de Búzios a reclamação as Prefeituras de São Pedro da Aldeia e Cabo Frio uma ação conjunta, porque é jurisdição deles também. Já solicitamos a Marinha realizar um sobrevoo para identificar a fonte pontual poluidora”, esclareceu Evanildo.

O Secretário do Meio Ambiente de Búzios afirmou ainda que essa 'suposta' poluição na Praia da Rasa nada tem a ver com Búzios e está sendo devidamente investigada e todas as medidas cabíveis, bem como a responsabilização dos culpados, serão tomadas.