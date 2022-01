Búzios

'Essa suposta poluição na Praia da Rasa nada tem a ver com Búzios e está sendo investigada', dispara Secretário do Meio Ambiente do balneário

Evanildo Nascimento esclareceu que está trabalhando nos últimos dias no entorno do rio Una para detectar a causa da água preta, com forte odor que está poluindo toda a costa de Búzios, mais precisamente a praia da Rasa

Publicado há 2 horas